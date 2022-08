Lewandowski neemt afscheid bij Bayern en praat alles uit

„Alles is in orde. Ik heb iedereen gezien en nu kan ik met een schoon geweten hier weggaan”, zei Lewandowski tegen Sky TV. „Afgelopen week was moeilijk voor iedereen, maar dat gebeurt in de voetbalwereld. Ik zal de afgelopen acht jaar hier nooit vergeten.”

De afgelopen dagen ruzieden de spits en Bayern via de media met elkaar en zo kwam er een smetje op een uiterst succesvolle samenwerking. „Sommige mensen vertellen de waarheid niet, ze roepen wat anders”, zei Lewandowski onder meer over de beleidsbepalers in München. „Alles wat op het einde is gebeurd bij Bayern was politiek. De club zocht een reden om me te verkopen. Dat was moeilijk uit te leggen aan de fans.”

Ruzie

Die ruzie werd bijgelegd met onder meer sportdirecteur Hasan Salihamidzic. Lewandowski: „Ik heb iedereen bedankt voor de steun en het was een emotioneel moment. Ik zal voor altijd dankbaar zijn.”

Toen Lewandowski het complex van Bayern verliet, riepen sommige fans „Hala Madrid.” Daarmee refereerden ze aan Real Madrid, de grote rivaal van FC Barcelona.