World Matchplay: Michael van Gerwen ’nee-schuddend’ naar de volgende ronde

De World Matchplay Darts is het eerste grote dartstoernooi sinds de uitbraak van het coronavirus. Oorspronkelijk wordt het toernooi gehouden in de Engelse kuststad Blackpool, maar voor deze editie is Milton Keynes als decor uitgekozen. Naast Van Gerwen doen er nog vier andere Nederlanders mee. Rob Cross is de titelverdediger.

Van Gerwen, als nummer één geplaatst, begon zijn eerste grote toernooi na de coronapauze wisselvallig. Hij wisselde goede legs af met mindere, maar doordat zijn Noord-Ierse opponent aan het begin van de partij (tot 10 legs) slordig omsprong met zijn dubbels, kon Mighty Mike daarvan profiteren en een snelle voorsprong pakken.

Van Gerwen oogde ontevreden over zijn spel. Vaak plukte Van Gerwen nee-schuddend zijn pijlen uit het bord. Dolan begon daarentegen zijn dubbels steeds makkelijker te vinden en kon voor de tweede onderbreking de score weer gelijktrekken (5-5).

Na de tweede pauze bleef Van Gerwen moeite hebben om zijn tegenstander van zich af te schudden. Scorend begon het iets beter te lopen - Van Gerwen eindigde met een gemiddelde van 100.34 - en ook de dubbels vlogen er gemakkelijker in. Dolan bleef echter telkens bij.

Met hangen en wurgen pakte Van Gerwen opnieuw een break voorsprong die hij dit keer niet uit handen gaf. Sterker nog, Van Gerwen won uiteindelijk met twee breaks verschil: 10-7. Ondanks de overwinning liep Van Gerwen na zijn zege nee-schuddend het podium af.

Wattimena weggeblazen

De eerste van de vijf Nederlanders die in actie kwam was Jermaine Wattimena. Hij nam het op tegen Krzysztof Ratajski. The Machine Gun wist zijn Poolse tegenstander meteen te breken, maar deze kon hij vervolgens in zijn eigen beurt niet verzilveren. Ratajski, de nummer 13 van de Order of Merit (wereldranglijst), pakte na de rebreak flink door en gooide zichzelf naar een steeds riantere voorsprong. Die gaf The Polish Eagle (gem. 108.02) niet meer uit handen (10-4). Het gemiddelde van Wattimena was ruim onder de honderd: 96.47.

Uitslagen en programma ronde 1 (eerste tot 10 legs)

Zaterdag 18 juli

Simon Whitlock - Ryan Joyce 10-4

Krzysztof Ratajski - Jermaine Wattimena 10-4

James Wade - Keegan Brown 12-10

Michael van Gerwen - Brendan Dolan 10-7

Gary Anderson - Justin Pipe 10-5

Zondag 19 juli

Mensur Suljovic - Jamie Hughes

Glen Durrant - Jeffrey de Zwaan

Rob Cross - Gabriel Clemens

Peter Wright - Jose de Sousa

Michael Smith - Jonny Clayton

Maandag 20 juli

Dave Chisnall - Vincent van der Voort

Ian White - Joe Cullen

Daryl Gurney - Ricky Evans

Gerwyn Price - Danny Noppert

Adrian Lewis - Steve Beaton

Dinsdag 21 juli

Nathan Aspinall - Dimitri van den Bergh

Uitslagen en programma ronde 2

Dinsdag 21 juli

Smith/Clayton - Suljovic/Hughes

Anderson - Wade

Van Gerwen - Whitlock

Cross/Clemens - Ratajski

Woensdag 22 juli