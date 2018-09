Koeman: 'Ik noem het: geen 4-3-3'

"Jullie weten het toch al?", glimlachte Koeman wanneer de aanwezige media vraagt naar de tactiek. "Of ik het 5-3-2 noem? Het is geen 4-3-3... Of iedereen fit is? Ja."

Tijdens de trainingen deze week heeft Koeman een goed beeld gekregen van zijn 25-koppige selectie. "Je ziet dat ze talent hebben, maar in de elf tegen elf, de partijvorm, ook nog wel wat ze tekort komen."

Diepte en opportunisme

"Wat ik absoluut niet wil zien morgen? Er zullen best een aantal momenten zijn waarop we wel op balbezit moeten spelen, maar dan wel met de intentie om vooruit te spelen. Ik ben niet zo het op terugspelen van keepers. Ik vind dat als we wat creatiever willen zijn, we spelers nodig hebben die diepte kiezen zonder bal. Er moet wel afwisseling zijn, maar wel met diepte in ons spel. Soms mag het ook wel wat opportunistischer zijn. Daar zoeken we een balans in." Bij het persmoment zaten ook enkele Engelse journalisten, die Koeman vroegen of het voor hem als oud-manager van Southampton en Everton nog speciaal is om te debuteren tegen Engeland. "Nee, het is alleen speciaal omdat het mijn eerste wedstrijd als bondscoach is. Dan is iedere wedstrijd speciaal. Ik heb geen wraakgevoelens (over ontslag Everton, red.), want uiteindelijk is mijn driejarige periode in Engeland over het algemeen goed verlopen."