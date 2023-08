Zakendoen om te racen: F2-coureur Richard Verschoor regelt al zijn deals zelf

Met Richard Verschoor, die verschillende demonstraties zal verzorgen, maakt tijdens JACK’S Racing Day een coureur zijn opwachting die niet bepaald snel opgeeft. De rijder uit Benschop is alweer bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 2. Als het aan hemzelf ligt, komt daar nog maximaal één seizoen in de opstapklasse bij. Tegelijkertijd is Verschoor (22) een geval apart. Alle sponsorcontracten regelt hij bijvoorbeeld helemaal zelf.

Richard Verschoor Ⓒ James Gasperotti Photography