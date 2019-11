Manchester United bewijst AZ goede dienst

Manchester is na vier duels koploper met tien punten en is al zeker van een plek in de volgende ronde. AZ, dat Astana met 0-5 versloeg, volgt met acht punten. Partizan staat op vier punten.

Mason Greenwood opende halverwege de eerste helft de score voor Manchester. Anthony Martial zorgde in de 33e minuut voor de 2-0. In de tweede helft scoorde Marcus Rashford.

AZ speelt over drie weken tegen Partizan en is bij winst zeker van een plek bij de laatste 32 in de Europa League.

