Bayern Baas boven Bosz

Voor de 20e keer wint Bayern München de DFB-Pokal, mede dankzij twee geniale ingevingen van Robert Lewandowski (met cup). Ⓒ FOTO’S EPA & AFP

AMSTERDAM - Ook de vierde finale in zijn trainerscarrière leverde geen succes op, maar lang treuren daarover doet Peter Bosz niet. „Bayern München was gewoon beter”, toonde de manager van Bayer Leverkusen zich realistisch na de verloren eindstrijd (2-4) in de DFB-Pokal.