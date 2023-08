Stewart bevestigt PSV-interesse in Vranckx en Debast

„We zijn met iets anders bezig”, vertelde Stewart in een interview met ESPN. Eerder in de week werd in Italië bericht, dat Atalanta Bergamo de beste papieren heeft om De Ketelaere te huren van AC Milan met een optie tot koop.

Malik Tillman

PSV wordt inmiddels in verband gebracht met de aanvallende middenvelder Malik Tillman, die afgelopen seizoen als huurling van Bayern München voor Rangers FC uitkwam. De Duits-Amerikaanse middenvelder kan opnieuw verhuurd worden en PSV wordt samen met VfL Wolfsburg genoemd als mogelijke nieuwe werkgever.

Zeno Debast

Ook door de naam van Tottenham Hotspur-verdediger Davinson Sanchez kan een streep gezet worden, gaf Stewart aan. „Dat speelt op dit moment niet. Daar zijn we mee in gesprek geweest. Maar daar kunnen we niet aan voldoen”, aldus Stewart, die nog zeker drie versterkingen wil binnenloodsen. „We willen in elke linie nog wat gaan doen in de rest van de transfermarkt.”

Stewart erkende dat Zeno Debast wel nog een serieuze kandidaat is om de selectie te versterken. Afgelopen week werd bekend dat de 19-jarige verdediger van Anderlecht door PSV wordt begeerd. „We zijn in gesprek met hem. Je hebt een aantal mensen op je lijst”, aldus Stewart. „We zijn met elkaar in gesprek. Uiteindelijk moet daar iets uitkomen, maar zover is het nog niet.”

Zeno Debast Ⓒ ANP/HH

De technisch directeur vindt het niet vreemd dat Debast, een voetballend sterke, maar defensief kwetsbare verdediger, een zo afwijkend profiel heeft van de eerder genoemde Sanchez. „De een kan dit wat beter dan de ander. Je bent kwaliteit aan het zoeken op bepaalde gebieden. Je probeert aan de andere kant ook naar de ontwikkeling te kijken, dat zit er bij een jongen als Zeno Debast nog in.”

Aster Vranckx

Nadat PSV al veel geld heeft uitgegeven aan Noa Lang en Ricardo Pepi, inclusief bonussen kan het aan hen bestede bedrag oplopen tot 25 miljoen euro, kan de Eindhovense club pas weer een forse investering doen als Ibrahim Sangaré is verkocht. „Er is wel wat interesse in Sangaré. Dat is concrete interesse”, aldus Stewart, die daarmee verwijst naar de belangstelling van Nottingham Forest. Stewart gaf aan, dat de clausule in het contract van Sangaré, waardoor hij voor 37,5 miljoen euro kan vertrekken, nog de gehele transferwindow van kracht is. „Hij heeft een clausule in zijn contract en daar kunnen ze tot het einde van de window gebruik van maken.”

Aster Vranckx is de beoogde versterking van het middenveld bij een verkoop van Sangaré, bevestigde Stewart. „Dat is een van de spelers, waar we wel oren naar zouden hebben als Sangaré vertrekt. Hij is een van de kandidaten.”

Bakayoko

In de internationale pers wordt ook Johan Bakayoko veelvuldig genoemd als een speler, die deze zomer nog een stap omhoog zou kunnen maken. De aanvaller wordt in verband gebracht met Napoli en Paris Saint-Germain. Volgens Stewart is er op dit moment geen concrete interesse voor de aanvaller. „Niemand heeft zich gemeld voor hem. Op dit moment niet. In de winterstop is PSG geweest. Toen is zijn contract opengebroken en verlengd.”

Babadi

Dat is ook het traject dat PSV voor ogen heeft voor de jeugdige Isaac Babadi, die zich in de voorbereiding in de kijker heeft gespeeld en in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord zijn officiële debuut in de hoofdmacht van PSV heeft gemaakt. De Nijmegenaar met roots in Sierra Leone heeft nog maar een contract van één jaar en aan het grote talent wordt volop getrokken door grote buitenlandse clubs. „We zijn in gesprek met elkaar”, aldus Stewart. „Isaac heeft het uitstekend gedaan in de voorbereiding. Hij komt uit Jong van vorig jaar waar hij een goed seizoen heeft gehad. Nu heeft hij zich bij de selectie mogen bewijzen, dus we willen heel graag met hem verder.”