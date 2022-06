Judoka’s voelen zich onder druk gezet na opzienbarende mededeling

Eerst kregen ze te horen dat de veelbesproken Russische judoka’s ondanks felle discussies toch mogen meedoen aan de Grand Slam van Mongolië, maar dan wel onder de vlag van de internationale judofederatie (IJF). De Oekraïense judoka’s hebben zich daarom afgemeld, waarna de IJF op opzienbarende wijze in actie is gekomen. De wereldbond heeft vlak voor de start van het evenement aan de deelnemende judoka’s laten weten dat wanneer iemand besluit om solidair te zijn met Oekraïne door niet te gaan vechten tegen een Rus, gelijk zijn of haar hele land wordt gediskwalificeerd. Daardoor voelen de judoka’s zich erg onder druk gezet.

"Judo is een individuele sport, waarin nu een heel team kan worden gedupeerd door een individu"

„Dat de deelname van de Russen ten koste gaat van de Oekraïense judoka’s, vind ik een heel lastige kwestie. Ook omdat dit al het begin is van de olympische kwalificatie”, zegt ex-wereldkampioen Noël van ’t End, die ook in Mongolië is. „De timing en keuzes van de IJF vind ik nogal opmerkelijk. En het feit dat ze mij en alle andere judoka’s op deze manier onder druk zetten, vind ik erg moeilijk. Ik wil mij focussen op mijn taak: een medaille winnen. Niet op politieke zaken.”

Gijs Ronnes, directeur topsport bij Judo Bond Nederland, is het eens met Van ’t End. ,,Wij vinden deze maatregel echt te ver gaan”, aldus Ronnes. „Judo is een individuele sport, waarin nu een heel team kan worden gedupeerd door een individu. Dit zorgt ervoor dat de judoka’s enorm worden belast in hun keuzes. Dat zou niet zo mogen zijn.”

Namens TeamNL staan naast Van ’t End onder anderen Roy Meyer, Jur Spijkers en Frank de Wit op de deelnemerslijst in Mongolië. De IJF heeft nog niet op de ophef gereageerd.