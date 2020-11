Woede bij Atletico na corona-uitbraak bij nationale ploeg Uruguay

„Als ik de foto’s bekijk is er totaal geen sprake van controle geweest”, stelde de preses tegenover het Spaanse radiostation El Larguero, doelend op beelden waarop te zien was hoe meerdere spelers van Uruguay gezellig rond een kampvuur zaten, een maté dronken en geen afstand hielden.

„Verdrietig en bezorgd, dat zijn we. Lucas en Luis verkeerden in goede vorm en dan is het heel moeilijk om te accepteren dat ze niet mee kunnen spelen. We hebben veel op het spel gezet door deze spelers naar hun nationale team te laten gaan en nu zijn ze er niet bij.”

In totaal bleken naderhand vijftien spelers van de Uruguayaanse selectie positief.