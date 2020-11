Woede na omstreden barbecue: 16 (!) positieve coronagevallen bij Uruguay

„Als ik de foto’s bekijk is er totaal geen sprake van controle geweest”, stelde de preses tegenover het Spaanse radiostation El Larguero, doelend op beelden waarop te zien was hoe meerdere spelers van Uruguay gezellig rond een kampvuur zaten, een maté dronken en geen afstand hielden.

„Verdrietig en bezorgd, dat zijn we. Lucas en Luis verkeerden in goede vorm en dan is het heel moeilijk om te accepteren dat ze niet mee kunnen spelen. We hebben veel op het spel gezet door deze spelers naar hun nationale team te laten gaan en nu zijn ze er niet bij.”

Ook Diego Godín is besmet met het coronavirus. De verdediger van Cagliari is alweer de zestiende persoon van de selectie en begeleidingsstaf van de nationale voetbalploeg van Uruguay met een positieve test.

Gabriel Neves, Matías Viña, Luis Suárez, Rodrigo Muñoz, Alexis Rolín, Diego Rossi, Lucas Torreira, Darwin Núñez en Brian Rodriguez gingen hem voor, terwijl ook zes officials positief werden getest. Voorzitter Enrique Cerezo van Atlético Madrid overweegt een klacht tegen de bond van Uruguay in te dienen. „Ze zijn niet voorzichtig geweest” , stelt de preses van de club die voorlopig Suárez moet missen.

Daniel Salinas, de minister van Volksgezondheid van Uruguay, heeft de nationale voetbalbond van zijn land inmiddels om opheldering gevraagd. Hij heeft een foto gezien waarop negen voetballers van de nationale ploeg aan het barbecueën zijn. Vijf van hen zijn besmet geraakt.