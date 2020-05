Drie personen bij FC Köln positief getest op coronavirus

Volgens de Duitse krant BILD, dat groot kopt met ’Köln-Schock’, gaat het om twee spelers en een fysiotherapeut. Het drietal vertoont geen ziekteverschijnselen. Ze gaan twee weken in thuisisolatie.

Volgens de clubleiding komt het eerder deze maand weer opgestarte trainingsprogramma voor de A-selectie niet in gevaar. De spelers, trainers en stafleden van middenmoter FC Köln ondergingen donderdag een coronatest.

De clubs in de Bundesliga hopen over twee of drie weken de onderbroken competitie te hervatten.