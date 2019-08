Herbeleef de winst van Liverpool op Chelsea

Pedro baalt van een gemiste kans. Ⓒ BSR Agency

ISTANBUL - Liverpool heeft voor de vierde keer in de clubhistorie de Europese Supercup veroverd. De ploeg van trainer Jürgen Klopp versloeg Chelsea in Istanboel na strafschoppen: 5-4. Na de reguliere speeltijd was de stand 1-1 en na verlenging 2-2.