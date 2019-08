Live: Mané zet Liverpool naast Chelsea

Volg hier het duel van minuut tot minuut via onze Live Widget

Georginio Wijnaldum begint bij Liverpool in de strijd om de Europese Supercup tegen Chelsea op de bank. James Milner krijgt op het middenveld de voorkeur van coach Jürgen Klopp. Ook het Amsterdamse talent Ki-Jana Hoever heeft in Istanbul bij de winnaar van de Champions League een reserverol. Virgil van Dijk heeft wel weer een basisplaats in de verdediging.

In vergelijking met de eerste competitiewedstrijd, afgelopen vrijdag tegen Norwich City (4-1), is het elftal van Liverpool op vijf plaatsen gewijzigd. Klopp kan in Istanbul niet beschikken over Naby Keïta. De middenvelder heeft last van een spierblessure.

Bij Chelsea, dat in het weekeinde met 4-0 verloor bij Manchester United, is N’Golo Kanté fit bevonden. De Fransman begint in het basisteam, evenals Christian Pulisic en Olivier Giroud. Deze drie spelers fungeerden op Old Trafford nog als invaller.

Het Engelse onderonsje staat onder leiding van de Française Stephanie Frappart. Zij is de eerste vrouw die als arbiter fungeert bij een grote eindstrijd in het mannenvoetbal.

Opstelling Liverpool: Adrian; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Henderson; Oxlade-Chamberlain, Salah, Mané.

Opstelling Chelsea: Arrizabalaga; Emerson, Christiensen, Zouma, Azpilucueta; Kovacic Kante, Jorginho; Pedro, Giroud, Pulisic.