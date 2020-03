Dafne Schippers: ’Mij geeft het erg veel onrust’

„Atleten in Amerika, Jamaica enzovoort staan ook niet stil”, schrijft de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter. „Maar nee, ook wij mogen niet trainen, die regel is voor iedereen gelijk. Mij geeft het erg veel onrust.... kun je je een beetje inleven? Vier jaar lang werken naar 1 wedstrijd en dan mag je ineens niet meer trainen, geen trainingen meer met je coach, geen krachttrainingen, alleen joggen door het bos. Het is allesbehalve ideaal, maar uiteindelijk gaat het om wereldbelangen op dit moment en moeten we er het beste van maken met zijn allen. Ondersteun elkaar, help elkaar en zorg goed voor elkaar.”

Schippers is een voorname Nederlandse medaillekandidate op de Olympische Spelen in Tokio, maar die staan vanwege de coronacrisis op losse schroeven.