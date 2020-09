Stomme verbazing over verbod sponsor Emmen: ’Geen woorden voor’

„Wij gaan ons nu beraden hoe hierop te reageren, maar zijn zeker niet van plan onze hoofdsponsor te laten vallen”, houdt Emmen-voorzitter Ronald Lubbers het nog even bij een korte reactie, waarmee hij direct laat weten dat voor de Drenten de kous nog niet af is.

Directeur Eric Idema van EasyToys in Veendam reageert teleurgesteld. „We zijn een goede werkgever en praten mee op internationaal niveau. Maar dan zegt de KNVB: ’Wij willen dit niet.’ Ik heb hier geen woorden voor, eigenlijk. Ik ben stomverbaasd hoe dit allemaal gaat”, zegt hij tegen RTV Noord.

In Emmen staat men perplex om de verklaring van de KNVB, die hieronder te lezen is. Het bestuur betaald voetbal wijst daarin op een directe of indirecte verwijzing naar de seksindustrie met het dragen van de sponsornaam, wat ongepast is richting kinderen die zich willen identificeren met de voetballers door hun shirts te dragen.

Emmen en EasyToys hadden daarvoor bedacht dat de jeugd tot 18 jaar alleen een Emmen-shirt kon kopen zónder EasyToys op het shirt. In plaats daarvan werd gezocht naar goede doelen, die op de kindermaten zouden prijken. Bovendien zou de jeugd van Emmen ook zonder shirtsponsor gaan spelen. ’Het hele pakket’ rondom het sponsorschap heeft Emmen nooit kunnen presenteren.

Reactie KNVB

Op 9 september jongstleden ontving de KNVB het verzoek van FC Emmen om het merk EasyToys op de wedstrijdshirts te dragen. EasyToys verwijst naar een webshop waar onder meer sextoys, lingerie, condooms, bondage- en sm-artikelen worden verkocht.

De wedstrijdkleding dient in overeenstemming te zijn met de Statuten, reglementen en besluiten van de KNVB (artikel 6 lid 1 Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal). Alle clubs - en dus ook FC Emmen - hebben ingestemd met deze reglementen.

In dit reglement is bepaald dat sponsoruitingen niet in strijd mogen zijn met: