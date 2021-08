Van Bommels VfL Wolfsburg vecht bekeruitsluiting aan

Wolfsburg won eerder deze maand na verlenging met 3-1 van SC Preußen Münster. Trainer Mark van Bommel had te vaak gewisseld, zes in plaats van vijf keer. Het strafcollege van de Duitse voetbalbond zette, na protest van SC Preußen Münster, de overwinning om in een reglementaire 2-0 zege voor de vierdeklasser.

Ook in 2004 werd Wolfsburg al uitgesloten in het nationale bekertoernooi. Het stelde toen nieuwkomer Marian Hristov op, terwijl hij nog een schorsing open had staan van zijn vorige club Kaiserslautern.

Van Bommel raakt aanvaller Joao Victor kwijt aan Al-Jazira, dat uitkomt in de Verenigde Arabische Emiraten. De 27-jarige Victor is naar zijn nieuwe werkgever in Abu Dhabi afgereisd, waar hij deze dinsdag al wordt voorgesteld. De Braziliaan kwam uit in 68 wedstrijden voor Wolfsburg en was negen keer trefzeker. Wolfsburg nam Victor in 2019 over van de Oostenrijkse club Linzer ASK.