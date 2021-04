Engelsen krijgen de eer: eerste sprintrace Formule 1 op Silverstone

De Formule 1 kondigde maandag de introductie van sprintkwalificaties aan. Het gaat om races over 100 kilometer die op zaterdag worden afgewerkt en de startvolgorde voor de grand prix op zondag bepalen. De top drie in de sprintrace krijgt punten voor het wereldkampioenschap. De startvolgorde van de sprintrace op zaterdag wordt bepaald in een kwalificatierace op vrijdag, die de tweede vrije training vervangt.

Voor dit seizoen zijn er drie sprintkwalificaties gepland. Silverstone is de eerste, de andere twee zijn nog niet bekend. De Grote Prijzen van Italië (12 september) en Brazilië (7 november) zouden de belangrijkste kandidaten zijn.

„We hebben in de sport al jaren niet zo’n grote verandering in de opzet van de races gezien en ik waardeer de inspanningen van de Formule 1 en de internationale autosportfederatie FIA om het entertainment op de circuits te vergroten”, aldus Pringle, die er kennelijk van uitgaat dat er in juli weer volop toeschouwers welkom zijn. „De tickets voor zondag zijn al bijna uitverkocht en nu dient de zaterdag zich aan als een geweldige kans voor de fans om een Formule 1-race te zien op Silverstone.”