Van Iperen nog in coma: ’Hopelijk geeft het hem kracht om wakker te worden’

Van Iperen raakte afgelopen weekeinde tijdens het uitduel bij Dinamo-Auto geblesseerd nadat hij hard op het hoofd werd geraakt door de uitstromende doelman van de tegenpartij. Er werd zelfs gevreesd voor zijn leven. Momenteel ligt de 27-jarige voetballer in coma in het Instituut voor Neurologie en Neurochirurgie in Chisinau.

Van Iperen heeft geen hersenbloeding opgelopen en hoeft ook niet te worden geopereerd. Voorzitter Nicolae Ciornîi van FC Zimbru heeft hoogstpersoonlijk de beste specialisten van het land gevraagd om Van Iperen te ondersteunen, verklaarde Topor verder.

De familie van Van Iperen is afgereisd naar Moldavië. ,,We bidden dat hij de kracht vindt om te herstellen”, aldus broer Joey. „We zijn dankbaar voor de steun van de club en de fans. We willen iedereen bedanken voor de steun. We hopen dat alle hulp en liefde Donny kracht geven om weer wakker te worden. Hij is een vechter!”

FC Zimbru speelt zaterdag in eigen huis tegen FC Zaria Balti. De club heeft een speciale actie opgezet. Alle inkomsten uit de kaartverkoop zullen worden overgemaakt naar de familie van Van Iperen. Bovendien zal het spel in de vijfde minuut worden stilgelegd om te applaudisseren voor de onfortuinlijke voetballer. Telstar, de oude club van Van Iperen, heeft fans opgeroepen om ook kaarten voor het duel te kopen. Zelfs als zij helemaal niet van plan zijn om af te reizen naar Moldavië.