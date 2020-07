Stuntman Vincent van der Voort stapt voor even uit schaduw Michael van Gerwen

Vincent van der Voort is bij de World Matchplay lekker op dreef. Ⓒ PDC

Het avontuur van Vincent van der Voort (44) houdt in Milton Keynes voorlopig nog niet op. De stuntende darter uit Purmerend schakelde inmiddels twee spelers uit de top-10 van de wereld uit en gaat vrijdagavond in de Marshall Arena op voor een plek bij de beste vier van de World Matchplay, waar de hoofdprijs 150.000 Britse ponden bedraagt. Als enig overgebleven Nederlander bij het prestigieuze majortoernooi staat hij voor even niet in de (sportieve) schaduw van goede vriend Michael van Gerwen.