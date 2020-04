Nico Rosberg ’Verstappen zó goed voor Formule 1’

„Ik ben een enorme fan van hem, hij is een geweldige coureur en goed voor de Formule 1, zo leuk om hem te zien racen”, aldus Rosberg in een Vodcast van Sky Sports.

„Mijn god, om hem om me heen te hebben in de races! Het risico om niet te kunnen finishen werd tien keer zo hoog voor mij”, verzucht Rosberg nu nog.

„Op weg naar mijn wereldkampioenschap (in 2016, red.) had ik hem in de laatste vier races steeds bij mij in de buurt. In denk in drie van de vier races was het een gevecht.”

In de laatste GP van het kampioenseizoen van Rosberg moest de Duitser in Abu Dhabi genoegen nemen met de tweede plek en Verstappen voor zich dulden.