Tennislegende en oprichter WTA Billie Jean King: ’Kan uitsluiting Russen niet steunen’

„Een van de grondbeginselen bij de oprichting van de WTA was dat ieder meisje in de wereld die goed genoeg was, een plek zou krijgen om te spelen. Ik onderschreef dat in 1971 en ik doe dat nog steeds”, schreef ze op Twitter. „Ik kan de uitsluiting van individuele vrouwelijke atleten van toernooien, alleen maar vanwege hun nationaliteit, niet steunen.”

Rublev

Volgens de Rus Andrey Rublev, de nummer 8 van de wereld in het mannentennis, is de beslissing van de organisatoren van Wimbledon „totaal discriminerend.” Dat zei hij na zijn gewonnen partij tegen Jiri Lehecka op het ATP-toernooi van Belgrado.

„De redenen die ze voor deze beslissing aanhaalden, raakten kant noch wal. Het is allemaal zo onlogisch. Wat er nu gebeurt, is totaal discriminerend voor ons”, zegt Rublev. Eerder lieten WTA, ATP en de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic al weten het niet eens te zijn met de beslissing van de Wimbledon-organisatoren.

Andrey Rublev Ⓒ EPA

„Het verbieden van Russische of Wit-Russsische spelers zal niets aan de oorlog in Oekraïne veranderen. Ze kunnen beter al het prijzengeld aan humanitaire hulp geven, aan de families die het zwaar hebben, aan de kinderen die lijden. Ik denk dat dat tenminste iets teweegbrengt.”

Rublevs landgenote Daria Kasatkina daarentegen relativeerde eerder op de dag de Wimbledon-uitsluiting. „Er gebeuren momenteel ergere dingen in de wereld”, vertelde ze donderdag op het WTA-toernooi van Stuttgart. „Mensenlevens blijven het belangrijkst, ook al zie ik niet meteen hoe deze beslissing een impact kan hebben op de situatie. Het spreekt voor zich dat de tennissers teleurgesteld zijn omdat ze niet aan Wimbledon kunnen deelnemen.”

Svitolina

De Oekraïense Elina Svitolina heeft laten weten dat ze tegen het weren van alle Russische en Belarussische tennissers is. „We willen niet dat ze volledig geweerd worden. Alleen als spelers zich niet uitspreken tegen de Russische regering is het de juiste keuze om ze te verbieden deel te nemen”, zei ze in gesprek met de BBC.

„We willen gewoon dat ze zich uitspreken, of ze ons en de rest van de wereld steunen óf voor de Russische regering zijn. Dat is voor mij het belangrijkste punt. Als ze niet hebben gekozen of gestemd voor deze regering, dan is het eerlijk dat ze mogen deelnemen.”

Principe

Woensdag beweerden tennisbonden ATP en WTA al dat Wimbledon zich schuldig maakt aan discriminatie op basis van nationaliteit. „Een fundamenteel principe van de WTA is dat tennissters kunnen meedoen aan toernooien op basis van hun prestaties, zonder enige vorm van discriminatie. Individuele atleten mogen niet gestraft of gehinderd worden vanwege hun afkomst of als gevolg van beslissingen van de regering van hun land”, zei de WTA.

Wimbledon begint op maandag 27 juni.

Wit-Russische bond noemt uitsluiting ’aanzet tot haat’

De uitsluiting van Russische en Wit-Russische tennissers „zet alleen maar aan tot haat en onverdraagzaamheid.” Dat oordeelde de Wit-Russische tennisfederatie in een verklaring. „Dergelijke acties dragen niet bij tot de oplossing van het conflict.”

De federatie meldde ook dat het advocaten gaat inhuren „om te verzekeren dat Wit-Russische tennisspelers over de hele wereld beschermd worden.” De Wit-Russische tennisster Viktoria Azarenka haalde twee keer de halve finales op Wimbledon, in 2011 en 2012.