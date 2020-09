Cristiano Ronaldo vergeet mondkapje en wordt er prompt op aangesproken

De Portugese vedette die geblesseerd moest toekijken, werd er prompt op aangesproken. Ronaldo aarzelde geen seconde en zette zijn mondkapje zonder te mokken op.

De 35-jarige sterspeler ondervindt hinder van een infectie in zijn rechtervoet, maar zag titelhouder Portugal overtuigend winnen. In Estádio do Dragão, het onderkomen van FC Porto, werd Kroatië met 4-1 verslagen.

Vlak voor rust zette João Cancelo de Portugezen op voorsprong; hij trok naar binnen en haalde vanaf zo'n twintig meter uit met links. Na een klein uur maakte Diogo Jota er 2-0 van. Met een hard schot van afstand zette João Félix de thuisploeg op 3-0, waarna Bruno Petkovic in blessuretijd nog iets terugdeed. André Silva bracht vlak voor tijd de marge toch weer op drie.