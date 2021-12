Wéér een wedstrijd van Tottenham Hotspur afgelast wegens corona-uitbraak

Inmiddels is dit al het derde duel dat niet doorgaat van Tottenham, na eerder al de potten tegen Rennes en Brighton.

En dan te bedenken, dat trainer Antonio Conte nog steeds de wedstrijd tegen Rennes in de Conference League wil inhalen. De Italiaanse coach hoopt dat zijn Spurs nog een kans krijgt om te overwinteren, ten koste van Vitesse.

„Wij willen graag spelen. Tottenham verdient het om deze laatste groepswedstrijd af te kunnen werken. Het is een erg vreemde situatie, omdat het niet onze fout is dat we niet gespeeld. De regering heeft besloten om ons trainingscomplex te sluiten. Onze trainingen werden drie dagen afgelast. Daar kunnen wij niets aan doen. Ik denk dat we dus het recht hebben om de laatste wedstrijd te spelen om ons toch te kunnen plaatsen voor de volgende ronde”, liet hij weten via de site van de Spurs.