Dakarlegende Karel Loprais (72) overleden

Loprais reed de woestijnrally negentien keer tussen 1986 en 2006. Hij haalde elf keer het podium. Zes keer won hij Dakar; in 1988, 1994, 1995, 1998, 1999 en 2001. Hij bestuurde al die jaren een truck van het Tsjechische merk Tatra. Hij begon in de jaren zestig als fabrieksarbeider bij Tatra en werd later testrijder.

Met zes eindoverwinningen in de Dakar Rally staat Loprais tweede in het eeuwige klassement. De Rus Vladimir Tsjagin won de rally zeven keer.