AZ doet uitstekende zaken in race om landstitel

Dani de Wit opende al na ruim 3 minuten de score. De middenvelder kopte al vallend, op aangeven van de Deen Jens Odgaard, van dichtbij raak: 1-0.

AZ kon maar kort van die voorsprong genieten. Fortuna kwam in de 11e minuut langszij via Burak Yilmaz, die zijn 500e competitiewedstrijd als prof speelde. De 37-jarige Turkse spits benutte een strafschop, net als een week eerder tegen PSV (2-2). Voor Yilmaz betekende het zijn 250e doelpunt in de competitie, waarvan 233 op het hoogste niveau.

Yilmaz zet Fortuna op gelijke hoogte vanaf de penaltystip: 1-1. Ⓒ ProShots

De thuisploeg nam halverwege de eerste helft de leiding. Opnieuw had Odgaard een belangrijk aandeel in het doelpunt. De Spanjaard Ximo Navarro werkte de bal, na een voorzet van de Deen vanaf rechts, in eigen doel. Kort daarna viel De Wit uit met een blessure.

Pavlidis

Angelis Pavlidis besliste het duel na rust. De spits reageerde goed op een voorzet van Yukinari Sugawara en gleed in de 56e minuut de 3-1 binnen.

AZ haalde uit de drie duels na de winterstop 7 punten en is daarmee nu de grootste uitdager van Feyenoord. Komende woensdag wacht de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Zaterdag 18 februari staan Feyenoord en AZ tegenover elkaar in De Kuip.

Fortuna Sittard won dit jaar nog niet en blijft op de dertiende plek staan met 16 punten. Het elftal van de Spaanse coach Julio Velázquez staat 4 punten voor op nummer 17 FC Volendam. De nummers 17 en 18 van de Eredivisie degraderen rechtstreeks.

