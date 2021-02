Heracles wint bij Fortuna en zet goede serie voort

Fortuna was tot deze speelronde de ploeg die over de laatste tien speelronden na Ajax de meeste punten had gepakt in de Eredivisie. Maar ook Heracles was al aan een goede serie bezig. Beide ploegen begonnen aan de wedstrijd met een totaal van 25 punten en de vraag was wiens winning-mood het sterkst zou zijn.

Op de slechte grasmat in Sittard begon Fortuna goed, maar nam Heracles daarna het heft in handen. Niet lang voor rust kregen de Almeloërs daarvoor de beloning. Na goed voorbereidend werk van de Amerikaanse middenvelder Luca de la Torre was het opnieuw Rai Vloet die aan het einde van de aanval stond. Alweer de negende goal van de Brabander, die geweldig op dreef is dit seizoen. Heracles raakte met Cyriel Dessers en Mauro Junior afgelopen zomer veel scorend vermogen kwijt. De beoogde nieuwe goalgetter Sinan Bakis heeft nog niet kunnen overtuigen en wist alleen tegen FC Emmen doel te treffen, al deed hij dat wel gelijk driemaal.

Vloet tijdelijk in de spits

Ook Adrian Szöke kon nog niet overtuigen, terwijl de in januari aangetrokken Ahmed Kutucu nog niet fit genoeg was om te starten. Daarom besloot Heracles-trainer Frank Wormuth de afgelopen wedstrijden de wel gemakkelijk scorende Vloet door te laten schuiven naar de spitspositie. Met de slimme manier waarop hij zich vrijliep bij de winnende goal tegen Fortuna liet Vloet zien dat hij die positie goed kan invullen. Al heeft Wormuth aangegeven dat het tijdelijk is. „Het elftal heeft het nu even nodig, maar Rai komt het best op zijn recht als aanvallende middenvelder. Op die positie zal hij op termijn ook weer terugkeren.” Kutucu stond tegen Fortuna voor het eerst als Heraclied in de basis, niet in de spits maar als rechteraanvaller. Vloet behield zijn plek in de spits.

Voor de inmiddels 25-jarige Vloet vallen de puzzelstukjes dit seizoen op zijn plek. De zoon van oud-trainer Wiljan Vloet werd bij PSV opgeleid in dezelfde lichting als spelers als Jorrit Hendrix en Memphis Depay. Een doorbraak in Eindhoven bleef uit en via SC Cambuur, FC Eindhoven, NAC Breda, het Zwitserse Chiasso, het Italiaanse Frosinone en Belgische Sint-Truiden kwam Vloet bij Excelsior terecht, waar hij vorig seizoen veertien keer scoorde. Heracles pikte hem op en nu is de Brabander ook een succes in de Eredivisie.

Malen bijgehaald

De treffer van Vloet, die inmiddels evenveel heeft gescoord als PSV’er Donyell Malen en Sparta-spits Lennart Thy, bleek goud waard. Fortuna kwam na rust wel wat sterker voor de dag, maar kon onvoldoende een vuist maken om nog gelijk te maken. Een beetje pech had de ploeg van Ultee ook, want een fraaie knal van spits Sebastian Polter trof de lat. Daarmee was de derde nederlaag in elf duels onder Ultee een feit.

Door de zege is Heracles gestegen naar de negende plek met evenveel punten als nummer 8 FC Utrecht, maar een wedstrijd meer gespeeld. In de huidige vorm – de laatste vier duels hebben tien punten opgeleverd – gaat Heracles meestrijden om de play-offplekken. Het gat met streekgenoot FC Twente op de zevende plek is ook nog maar twee punten.

