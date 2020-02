’PSV’er Ihattaren ideale opvolger Ziyech bij Ajax’

Beluister hier de voetbalpodcast: Sjaak Swart: ’Ajax heeft een type Hulshoff nodig’

Mister Ajax staat stil bij het overlijden van Barry Hulshoff, zijn vriend en voormalig ploeggenoot van het Gouden Ajax, waarbij Swart vertelt dat hij een week geleden in Amsterdam aan de dood is ontsnapt. Als een van de eersten wist de voormalig rechtsbuiten dat Hulshoff ziek was. Swart geeft aan dat hij het moeilijk vindt om al zijn oud-teamgenoten te zien wegvallen.

Verder denkt Swart dat Ajax in Getafe meer kans maakt met twee keepers omdat de mogelijke vervangers van de geschorste André Onana zoals Varela, Kotarski en Scherpen grossieren in blunders bij Jong Ajax.

Ook komt het ontslag van Ron Jans bij FC Cincinnati aan bod. Driessen benadrukt dat de voetbaltrainer absoluut geen racist is.

Natuurlijk wordt vooruitgeblikt op het Europa League-duel tussen Ajax en Getafe, dat volgens Swart zeker geen makkie wordt voor de Amsterdammers. Hij heeft één wens: „Zet Dusan Tadic in de spits.”

Verder wordt de kritiek van Marco van Basten op het ’ridicule’ aankoopbeleid van Ajax besproken. Volgens Driessen heeft de oud-bondscoach en -trainer van de club daar niets over te zeggen vanwege zijn aandeel in de transfer van Miralem Sulejmani. „Ajax kan een misser van 10 miljoen euro maken zonder daar wakker van te liggen.”

Alle drie de Kick-off-gasten vinden PSV’er Mo Ihattaren een echte Ajax-speler, zeggen waarom en vinden dat Ajax een serieuze poging moet wagen het toptalent naar Amsterdam te halen.

Natuurlijk wordt ook de staat van het kwakkelende AZ, het sterk presterende Feyenoord en het Nederlands elftal doorgenomen.