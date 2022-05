Van der Poel grijpt naast tweede ritzege: ’Ik had onderweg niet het beste gevoel’

„Ik had onderweg niet het beste gevoel”, zei Van der Poel bij Eurosport. „Ik kon bergop niet de wattages rijden die ik voor ogen had en kon ook niet op de zwaarste versnelling in de afdaling. Maar het is een mooie afsluiter”, zei de wielrenner die in het openingsweekend in Boedapest nog tweede was geworden in de tijdrit.

Van der Poel keek tevreden terug op zijn eerste Giro. „Ik had een heel korte voorbereiding na de klassiekers en het grote doel was het roze te pakken in de openingsrit. Het was mooi dat dat lukte. In de tijdrit en in de rit achter Biniam Girmay zat ik nog dicht bij een tweede overwinning maar het zat er niet meer in.”

Het volgende doel voor Van der Poel is de Tour de France, zijn tweede grote ronde dit jaar. „Ik ben de Giro uiteindelijk goed doorgekomen en hoop er sterker te zijn uitgekomen. Met een paar dagen rust en een hoogtestage hoop ik klaar te zijn voor de Tour.”

Bekijk hier de eindstand: