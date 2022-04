Premium Het beste van De Telegraaf

Lange Go Ahead-keeper groeit nog ‘een centimeter’ tegen Willem II Go Ahead-doelman Andries Noppert ondanks spreekkoren niet bezig met Oranje

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Andries Noppert Ⓒ ANP / ANP

DEVENTER - Hij is volgens de officiële opgave al 2,03 meter. Toch verklaarde Andries Noppert dat hij onder de lat bij Go Ahead in de wedstrijd tegen Willem II nog ‘een centimeter was gegroeid’. De club uit Deventer won met 4-0 en stelde de plek in de Eredivisie veilig. Ondanks de royale zege werd de doelman uitgeroepen tot ‘man of the match’.