Europese overwintering Feyenoord verder uit zicht

In De Kuip begon Dick Advocaat, zo goed als, met dezelfde elf namen als bij de gewonnen wedstrijd tegen VVV (0-3) van afgelopen zondag. Alleen Leroy Fer stond wegens een schorsing niet op het wedstrijdformulier en werd vervangen door Renato Tapia.

In Bern verloor Feyenoord met 0-2 en om nog een goed uitzicht te houden op overwintering in Europa, moesten de Rotterdammers met ruime cijfers winnen van Young Boys. Het tempo lag hoog in de havenstad en de thuisploeg kwam in de 18e minuut op voorsprong. Ridgeciano Haps stormde het strafschopgebied in en werd onderuit gekegeld. De scheidsrechter wees terecht naar de stip en vanaf elf meter kon Steven Berghuis het openingsdoelpunt maken.

Young Boys-keeper Davin von Ballmoos kiest de goede hoek, maar is kansloos op de strafschop van Feyenoord-captain Steven Berghuis. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zowel Feyenoord en Young Boys kregen kansen, maar zij zochten toch met een 1-0 tussenstand de kleedkamers op. Na rust waren het de bezoekers die in de beginfase voor het meeste gevaar zorgden. De lat bracht eenmaal redding, de tweede poging vloog van dichtbij over het doel van Kenneth Vermeer.

Het werd steeds meer een lijf-aan-lijfgevecht. Feyenoord had de boel weer een beetje onder controle en liet een grote kans op 2-0 liggen. In de tegenaanval kwam Young Boys langszij. Edgar Ié raakte in een sprintduel geblesseerd en kon zijn directe tegenstander niet meer stoppen. In eerste instantie kon Jan-Arie van der Heijden zich voor het schot gooien, maar in de rebound schoot de net ingevallen Marvin Spielmann de gelijkmaker binnen.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat kan zijn ergernis niet verbergen. Ⓒ AP

Feyenoord had nog ruim 20 minuten om het tij te keren, maar het lukte de formatie van Advocaat niet om alsnog een overwinning uit het vuur te slepen. Sterker nog, in de slotfase had het ook zomaar met lege handen kunnen staan, maar ook Young Boys kon de knock-out niet uitdelen.

Programma

In dezelfde groep ging FC Porto op bezoek bij Rangers. Uiteindelijk trokken de Schotten aan het langste eind (2-0). Rangers is nu de koploper in groep G, gevolgd door Young Boys. Feyenoord staat derde en Porto moet het doen met de laatste stek.

Op 28 november reist Feyenoord af naar Portugal en speelt Young Boys thuis tegen Rangers.