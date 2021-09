Matthijs de Ligt krijgt basisplaats terug in Champions League-duel

Trainer Massimo Allegri besloot maandagavond de persconferentie voor het duel met de Zweedse kampioen met de woorden „De Ligt zal dinsdagavond spelen.”

Allegri was tijdens de persconferentie drukker in de weer met het verdedigen van zijn keuze voor de keeperspositie. De Italiaan liet weten vast te houden aan Wojciech Szczesny, ondanks zijn mindere optredens. De kritiek op de doelman nam de voorbije dagen toe, nadat de Pool dit weekend in de fout ging tegen Napoli, dat daardoor met 2-1 won. „Hij is een keeper van het hoogste niveau en speelt dinsdag gewoon.”

Juventus kent een dramatische start in de Serie A. Na drie wedstrijden heeft de Oude Dame pas een punt behaald.