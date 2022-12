Van den Bergh, Dobey, Clemens en Smith naar kwartfinales WK darts

Huybrechts had eerder in het toernooi onder meer Peter Wright uitgeschakeld en leek op voorhand favoriet voor de wedstrijd. Maar The Hurricane kwam amper in het stuk voor. Na de verloren eerste set brak hij Van den Bergh in de tweede set wel meteen, maar kon hij een 2-0 voorsprong in legs niet verzilveren en liet ook de tweede set uit zijn handen glippen.

De derde set ging met 3-1 naar Van den Bergh en ook in de vierde set was Huybrechts zo goed als kansloos en won hij geen leg. Een koude douche voor Huybrechts, terwijl Van den Bergh het in de kwartfinale gaat opnemen tegen Jonny Clayton.

Stunt Dobey

Voor de nummer zes van de wereld zit het WK erop. Rob Cross werd uitgeschakeld door Chris Dobey. In de eerste vier sets ging het redelijk gelijk op, maar in de vijfde set ging het mis bij Cross en werd hij gebroken. Hoewel de zenuwen duidelijk opspeelde bij Dobey in de set die volgde, was de voormalig wereldkampioen niet meer in staat om terug te komen en zo verloor hij met 4-2. Dobey wacht nu een duel met of Michael van Gerwen of Dirk van Duijvenbode.

Gabriel Clemens zorgde voor een Duitse primeur. Niet eerder stond er een Duitser in de kwartfinales van het WK darts en de 39-jarige Clemens bewerkstelligde dat door met 4-1 van Alan Soutar te winnen. Clemens kruist in de kwartfinale de strijd met Gerwyn Price.

Ook Michael Smith plaatste zich overtuigend voor de laatste acht. Bully Boy had op papier een lastige kluif aan Joe Cullen, maar deelde in Ally Pally de lakens uit. Smith won met 4-1 en stuit in de kwartfinale op de winnaar van Luke Humphries tegen Stephen Bunting.

