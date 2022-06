Na goud ook WK-brons voor Van Rouwendaal in open water

Sport

Ongenaakbare Bagnaia wint afgetekend hoogmis TT Assen

De ’hoogmis’ van het TT-weekend in Assen is gewonnen door Francesco Bagnaia. De Italiaan had op zijn Ducati van meet af aan de leiding over de MotoGP-race en maakte het karwei over 26 ronden ijskoud af. Voor WK-leider Fabio Quartararo werd het weekend in Assen een deceptie: de 23-jarige Fransman cra...