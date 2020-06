KNVB verbaasd over uitlatingen minister Van Rijn

KNVB-directeur Eric Gudde. Ⓒ RENE BOUWMAN

De Nederlandse voetbalbond KNVB is verbaasd over uitlatingen van minister Martin van Rijn. De minister voor Medische Zorg en Sport zei vrijdagavond in het tv-programma Beau op RTL4 dat het de beslissing van de KNVB was om het seizoen al in april te beëindigen en de competities niet uit te spelen.