Kuyt met ADO met schrik vrij tegen amateurs, Heerenveen voorkomt blamage

Heerenveen rekent pas in verlenging af met amateurs van Hoek

Heerenveen heeft een verlenging nodig gehad om te winnen bij de amateurs van Hoek. Na zo'n 120 minuten won de formatie van Kees van Wonderen met 4-2 van de tegenstander uit de derde divisie.

In de extra speeltijd zette de Zweed Rami Al Hajj Heerenveen voor de eerste keer op voorsprong, 3-2. Hij maakte in de slotfase ook de 4-2. Heerenveen speelde de laatste 5 minuten met een man minder, na de rode kaart voor Tibor Halilovic.

Steve Schalkwijk opende al na 6 minuten de score voor Hoek. Na iets minder dan een half uur maakte Rik Impens er uit een strafschop 2-0 van. Vlak voor rust kwamen de Friezen terug door een doelpunt van Mats Köhlert.

Kort na de hervatting werd het 2-2 door Al Hajj. Die stand stond na 90 minuten nog steeds op het scorebord.

Keuken Kampioen Divisie-teams laten zich niet verrassen

FC Den Bosch kwam tegen GVVV met 1-0 achter, maar zegevierde uiteindelijk met 1-3. Teun van Grunsven, Nikolaj Möller en Stan Maas scoorden voor de club uit de hoofdstad van Brabant.

De Graafschap won het uitduel met Rijnsburgse Boys (1-3), met dank aan doelpunten van Danzell Gravenberch, Anis Yadir en Camiel Neghli. Christos Giousis bezorgde Telstar een plek in de tweede ronde in de uitwedstrijd tegen Koninklijke HFC (0-1).

FC Eindhoven schakelt door goal Kökcü Willem II uit in KNVB-beker

Willem II kan zich de rest van het seizoen volledig concentreren op de doelstelling na een jaar weer terug te keren in de Eredivisie. De ploeg van trainer Kevin Hofland werd dinsdag in de eerste ronde van de KNVB-beker uitgeschakeld. FC Eindhoven was in het eigen Jan Louwers Stadion met 1-0 te sterk.

Ozan Kökcü, de broer van aanvoerder Orkun Kökcü van Feyenoord, maakte al na 1 minuut en 17 seconden het enige doelpunt. FC Eindhoven kreeg na de snelle openingstreffer de beste kansen. Maar doelman Joshua Smits van Willem II voorkwam dat Jasper Dahlhau en Charles-Andreas Brym scoorden voor de thuisploeg.

FC Eindhoven staat na elf speelronden derde in de Keuken Kampioen Divisie. Willem II is de huidige nummer 6 van de ranglijst.

Volendam heeft het bij Harkemase Boys maar even moeilijk

Volendam heeft het in het bekerduel bij Harkemase Boys maar even moeilijk gehad. Aanvankelijk kwamen de amateurs nog wel terug van een achterstand van 1-0, maar daarna stelde de club uit de Eredivisie orde op zaken. Volendam won met 5-1.

In Harkema kwam Volendam na een kwartier op voorsprong door Imran Nazih. De amateurs kwamen op gelijke hoogte door Jhurrey Margaritha. Nog voor rust leidde de formatie van trainer Wim Jonk opnieuw. Nu kwam het doelpunt op naam van Robert Mühren.

Na de hervatting liep Volendam verder uit door treffers van Ibrahim El Kadiri, Lequincio Zeefuik en nogmaals El Kadiri.

Clubs uit eerste divisie staan nog geen bekerstunt toe

