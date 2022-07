Miedema ’bekogeld’ met aardbeien en chocolade: ’We vergeten haar niet’

Sherida Spitse, die naast Parsons zat tijdens de persconferentie, leeft mee met Miedema. „De situatie doet haar én ons pijn. Ze is ook heel belangrijk voor onze groep. Het is een aderlating dat ze er niet is. We zitten midden in de voorbereiding op ’Zwitserland’, maar vergeten haar niet. Af en toe sturen we een berichtje.”

Dat de selectie Miedema tijdens haar 26e verjaardag verraste met een taart en een liedje deed de Oranje-topscorer aller tijden goed. Het was wat Parsons betreft alleen geen succes dat een van de speelsters van onder het balkon de chocolaatjes en aardbeitjes van de aangerukte taart richting Miedema probeerde te gooien. „Die kwamen niet eens in de buurt…”

Een geëmotioneerde Miedema ziet de serenade van haar teamgenoten van veilige afstand aan Ⓒ KNVB Twitter

In tegenstelling tot Miedema is de van corona herstelde Jackie Groenen wel weer beschikbaar. Ook Aniek Nouwen is hersteld van de enkelblessure die ze tegen Zweden opliep. „Ze zijn volledig beschikbaar. Ze kunnen starten of invallen.”

Het levert Parsons naar eigen zeggen ’gezonde hoofdpijn’ op. „We moeten lastige keuzes maken. Iedereen wil spelen. Sommigen hebben tot dusver minder gespeeld dan gehoopt. Dat is logisch. Er is helaas geen toverstokje, waarmee je iedereen blij kan maken.”