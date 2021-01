Danny Buijs schrikt zich rot: ’Als ik niet schreeuw, wordt het 7-0’

FC Groningen-coach Danny Buijs moet zijn ploeg wakker schudden. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Vitesse blijft volle bak doordenderen in 2021. Ook de vijfde wedstrijd in dit kalenderjaar, de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, leverde het volle pond op: 1-0. Het was indrukwekkend hoezeer Vitesse de nummer zes van de Eredivisie overklaste in vooral het eerste uur van de wedstrijd. „Bij FC Groningen wisten ze niet hoe ze het hadden”, had Vitesse-trainer Thomas Letsch gezien.