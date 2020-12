Michel Vlap terechtgewezen bij Anderlecht na penalty-akkefietje

Genk-verdediger Munoz trapte Anderlecht-speler Nmecha tegen zijn voet, waarna scheidsrechter Verboomen de bal op de stip legde. De ingevallen Vlap (voor de zwaar geblesseerde Verschaeren) wilde de penalty dolgraag tegen de netten rammen, maar dat was blijkbaar niet de afspraak.

Na wat geruzie (en een interventie van de VAR) was het uiteindelijk Nmecha zelf die achter de bal mocht gaan staan, dankzij een interventie van aanvoerder Sambi Lokonga.

„Het was moeilijk om er in te komen zonder warming-up”, zei de Nederlander na afloop. „Maar ik denk dat ik het al bij al wel goed heb gedaan. Het is natuurlijk niet fijn om in zulke omstandigheden te moeten invallen, laat ik dat wel vooropstellen. Het was belangrijk om eens een voorsprong te kunnen vasthouden. Als je de emoties zag na de wedstrijd…Iedereen schreeuwde het uit. Het is gewoon lekker dat je wint en ik ben blij dat ik een impact heb gehad op de penalty.”

Arrogant

Maar de bal zelf binnentrappen, dat mocht Vlap niet. „Ja, je wil die penalty natuurlijk graag nemen in al je enthousiasme. Hiervoor nam ik ze ook altijd en ik schoot ze ook binnen. Deze wilde ik gewoon binnen rammen om te zeggen: ik ben er weer. Maar Lukas is ook een goede penaltynemer. Hij schiet hem binnen en daar ben ik blij mee. Dan is alles goed. Niet dat ik er arrogant in ben, maar ik wilde deze gewoon graag nemen. Maar ik heb een impact gehad met die pass, dat is ook belangrijk. En uiteindelijk is de overwinning het allerbelangrijkste.”

Vlap moet naar eigen zeggen ’geduldig wachten” op meer speelminuten. „Dat is niet altijd makkelijk. Als ik dan de kans krijg, moet ik er direct staan en dat is ook niet altijd makkelijk. Maar ik denk dat ik het goed gedaan heb vandaag en dat ik heb laten zien dat ik klaar ben.”