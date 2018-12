Bijzonder record voor Hornets

De Hornets wonnen met 140-79 en boekten daarmee de grootste zege in de clubhistorie.

Kemba Walker vertolkte een hoofdrol bij de ploeg uit Charlotte door 46 punten voor zijn rekening te nemen. Hij wierp tien keer een driepunter in de basket.

Houston Rockets had een verlenging nodig om te winnen van Detroit Pistons: 100-94. Sterspeler James Harden richtte zich op in die extra tijd en scoorde 10 punten. De Rockets wonnen voor de zevende keer op rij en behielden de koppositie in de Western Conference.