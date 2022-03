Onbevangen Bjorn Meijer in Elftal van de Week: ’Speler voor de toekomst’

Doel

„Maduka Okoye van Sparta was uitstekend tegen Vitesse”, zegt de enkelvoudig international. „Al keepte Koen Bucker van Heracles ook erg goed tegen PSV. Okoye had een paar heel belangrijke reddingen en stopte tegen het einde de penalty die Sparta drie heel belangrijke punten kan opleveren. Voordat het gestaakt werd, trad hij ook nog even op als bodyguard tegenover die veldbestormer.”

Defensie

„Yukinari Sugawara van AZ is een speler die altijd opvalt en die je overal kan neerzetten, want hij staat rechtsback, maar tegelijkertijd net zo goed rechtshalf of rechtsbuiten. Hij blijft ook aanvallend gevaarlijk. Als buitenspeler word je er gek van om twintig keer per wedstrijd achter hem aan te moeten rennen. En als hij je moet verdedigen, kom je hem ook steeds opnieuw tegen.”

„Leeroy Owusu van Willem II is een klein pitbulltje als rechtsback. Een begaafde en technische voetballer, aan wie je kan afzien dat hij een Ajax-opleiding heeft gehad. Hij weet van achteruit wel raad met een bal.”

„Neraysho Kasanwirjo van FC Groningen is een bikkel zoals je die in de verdediging nodig hebt. Iemand die het duel niet schuwt, waar je van op aan kunt. Hij speelde de aanvallers van Feyenoord uit de wedstrijd. Het is altijd afwachten als zo’n jongen vanuit Jong Ajax in de Eredivisie terechtkomt, maar hij laat ook in zo’n duel in De Kuip weer zien hoe relatief makkelijk hij de stap lijkt te hebben gemaakt.”

„Bjorn Meijer van FC Groningen is mijn speler van de week. Hij is nog maar een jonge jongen (18 jaar, red.), maar een heel talentvolle en lekker aanvallende linksback. Onbevangen ook. Hij is jeugdig, maar speelde gedurfd en dat tegen Feyenoord, niet de minste ploeg natuurlijk. De 0-1 kwam ook door hem tot stand en hij verricht z’n taken. Dit is echt een leuke voetballer voor de toekomst, als hij zo blijft doorgaan.”

Bjorn Meijer (l.) van FC Groningen speelt een overtuigende wedstrijd tegen Feyenoord. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Middenveld

„Orkun Kökcü is de spelbepaler van Feyenoord en dicteert eigenlijk het hele spel. Hij heeft rust aan de bal en het vermogen om medespelers weg te steken en voor het doel te zetten met splijtende passes. Hij kan zelf ook scoren en hard de duels aangaan als het moet. Dat maakt hem vrij compleet en van dat soort spelers heb je er niet zo veel.”

„Adam Maher is bij FC Utrecht zo’n type als Kökcü, dat bepaalt. Hij ging in de tweede helft tegen Go Ahead Eagles meer van achteruit voetballen en bijna alles verloopt dan via hem. Mooi om te zien hoe een speler zo het spel naar zich toe kan trekken.”

„Joey Veerman van PSV pakt toch weer z’n goaltje mee. Hij is rustig aan de bal en doet weinig fout. Hij is al heel snel een bepalende speler aan het worden voor PSV, zo lijkt het. Hij heeft zich heel snel aangepast en ik denk dat hij alleen maar beter zal worden en het nog gemakkelijker zal gaan. Daar gaan ze bij PSV een leuke tijd mee beleven.”

Aanval

„Virgil Misidjan was bij FC Twente vanaf de linkerflank erg goed. Dat is echt een buitenspeler voor wie de mensen naar het stadion komen als hij in goeden doen is. Hij is technisch begaafd, snel, heeft een goede voorzet en kan af en toe ook een goaltje meepikken.”

„Sébastien Haller van Ajax maakte er weer twee, al was de eerste goal een intikkertje. Maar de tweede goal schoot hij knap in, terwijl ik hem technisch gezien niet de beste spits vind voor Ajax. Hij zette Berghuis via de borst ook nog een keer alleen voor de keeper. Hij blijft scoren, of het nu in de Eredivisie of Champions League is. Hij is erg lastig te bespelen, met ook zijn lengte en kopkracht. Hij doet waar hij voor staat.”

„Jesper Karlsson drukt steeds meer zijn stempel op AZ. Hij pakt zijn goals mee en schoot zijn eerste van de twee knap in, al ging er hands aan vooraf natuurlijk. Hij lijkt echt constant te zijn geworden in zijn prestaties, nu hij al tijden tot de echte uitblinkers behoort.”