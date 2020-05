Overleden oud-speler van Schalke 04 blijkt te leven

Wij betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en vrienden. We zullen zijn naam eren. Het rouwbericht dat chemiebedrijf Evonik en voetbalclub VfB Hüls in januari 2016 de wereld instuurden, oogde triest. De werkgever en amateurclub treurden om Hiannick Kamba. Om het leven gekomen bij een auto-ongeluk in het binnenland van Congo, het land waar zijn ouders een jaar eerder naar zijn teruggestuurd. Van over heel Duitsland stroomden steunbetuigingen binnen, want Kamba was ooit een talentvolle jeugdspeler van Schalke 04. Hij zat er bijvoorbeeld in de kleedkamer met keeper Manuel Neuer.

Alleen kopte de Duitse krant afgelopen weekend: Toter Ex-Schalker lebt doch, oftewel: dode ex-Schalke-speler leeft nog. Sterker nog, Kamba werkt opnieuw in de chemie-industrie in het Ruhrgebied. In 2018 stapte hij in Kinshasa al naar de Duitse ambassade om te melden dat de berichten over zijn dood niet klopten en vulde de gewezen rechtsback formulieren in om terug te keren naar Duitsland. “In januari 2016 ben ik door mijn metgezellen zonder papieren, zonder telefoon en zonder geld achtergelaten in het midden van Congo”, verklaarde hij.

Ondertussen is zijn ex-vrouw opgepakt. Zij zou na Kamba’s dood een levensverzekering hebben opgestreken van zeven cijfers. Minstens 1 miljoen euro dus. De dood was in scene gezet en de overlijdensakte vervalst. De gewezen echtgenote ontkent alles, maar Kamba kan nu worden opgeroepen als getuige.

Ongelofelijk leven

Het is de zoveelste episode in het onwaarschijnlijke levensverhaal van Kamba. In 1995 vluchtten zijn ouders samen met hem uit Congo. Weg van het dictatoriale regime. Ze kwamen in Duitsland terecht, maar werden in 2005 het land weer uitgezet.

De school waar Kamba toen zat - hij was een goede student - vond dat oneerlijk en protesteerde. Met zo’n 1600 mensen werden acties op het getouw gezet en uiteindelijk mocht Kamba blijven omdat voetbalclub Schalke 04 hem een jeugdcontract aanbood. Zijn ouders moesten wel terug.

Doorbreken in de voetbalwereld deed de rechtsback uiteindelijk nooit. Kamba ging werken en bleef voetballen bij amateurclubs als VfB Hüls. Soms dreigde hij zijn schoenen aan de wilgen te hangen als hij weer eens racistisch werd beledigd. Alles stopte echter na dat vermeende ongeval in Congo op 8 januari 2016. Tot nu. Het lijkt afwachten tot wanneer het levensverhaal van Kamba wordt verfilmd.

Foto onder bij tweet: Hiannick Kamba is rood omcirkeld. De keeper rechts, zittend op de onderste rij, is Manuel Neuer: