Yilmaz meldt zich weer bij Fortuna: ’Ik ben ook de resterende zeven wedstrijden gewoon beschikbaar’

„Beste Fortuna Sittard-familie en fans. Ik heb met plezier voor jullie gespeeld, bedankt voor alles. Ik hoop op betere en succesvollere jaren”, schreef Yilmaz op Instagram na de zege van 3-1 op FC Groningen.

Drie dagen na die wedstrijd meldde Yilmaz zich toch weer bij het stadion. Na een lunch betrad de selectie rond 15.00 uur het trainingsveld. „Ik ben ook de resterende zeven wedstrijden gewoon beschikbaar voor Fortuna”, aldus de 37-jarige aanvaller in een verklaring van de club.

Emoties en frustraties

„Ik besef dat het bericht voor de nodige onrust heeft gezorgd. Het was een moment waarop alle emoties bij elkaar kwamen, ook frustratie omdat niet alles is gelopen zoals gehoopt. Uiteindelijk hoort dat ook bij voetbal. We hebben tegen FC Groningen een belangrijke stap gezet in de strijd om handhaving, dat was en blijft onze topprioriteit. Ik wil de komende maanden gebruiken om na te denken over mijn toekomst, zodat ik straks een keuze maak waar ik volledig achter sta.”

Komend weekend staat voor Fortuna de uitwedstrijd tegen Ajax op het programma.