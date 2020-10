Wilco Kelderman klimt naar tweede plek in Giro, ritzege voor Guerreiro

Het was een bergrit over 208 kilometer van San Salvo naar skioord Roccaraso. De renner van EF Pro Cycling versloeg in een sprint bergop zijn enige overgebleven medevluchter, de Spanjaard Jonathan Castroviejo. Voor Guerreiro (26) was het zijn tweede zege als wielerprof.

De leiderstrui bleef in handen van de Portugees Joao Almeida. Wilco Kelderman (achtste) won 14 seconden op de rozetruidrager van Deceuninck - Quick-Step. De kopman van Sunweb klom voorbij de Spanjaard Pello Bilbao naar de tweede plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand is nog 30 seconden. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) verloor wat seconden en viel net buiten de top-10. Hij staat elfde op 1.24 van Almeida. Maandag is de eerste rustdag.

Visconti pakt eerste punten

Guerreiro en Castroviejo behoorden tot de vroege vluchters in een rit die vlak begon, maar halverwege de bergen in leidde. Met een voorsprong van ruim een minuut begonnen ze aan de eerste col van de dag, de Passo Lanciano van de eerste categorie. In de klim sloten de Amerikaan Larry Warbasse en de Italiaan Giovanni Visconti aan. Die laatste pakte bovenop de bergpunten en nam daarmee virtueel de leiding in het bergklassement over van zijn landgenoot Filippo Ganna.

Richting Passo San Leonardo liep de voorsprong van de kopgroep op tot meer dan zes minuten en kwam Castroviejo zelfs in de buurt van de roze trui. Deceuninck - Quick-Step besloot het tempo in het peloton toch iets te verhogen. Opnieuw kwam Visconti als eerste boven.

Tweede dasgsucces EF Pro Cycling

Op de Bosco di Sant’Antonio viel de kopgroep uit elkaar. Visconti was na zijn inspanningen de eerste die niet meer kon volgen. In de stromende regen bleven er twee renners voorop over: Guerreiro en Castroviejo. Zij bereikten met z’n tweeën in de stromende regen de streep in Roccaraso waar de Portugees de sterkste was en zijn ploeg na de Ecuadoraan Jonathan Klever Caicedo het tweede ritsucces bezorgde, opnieuw bij een aankomst bergop.

