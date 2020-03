Max Verstappen rijdt als eerste een ronde op het vernieuwde circuit van Zandvoort

Verstappen stapte even na 16.00 uur in de RB8, een oude Formule 1-bolide van Red Bull. Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, gaf het startsein.

De racebaan in de Zandvoortse duinen onderging de afgelopen winter een forse gedaantewisseling. Er zijn twee zogeheten kombochten aangelegd, uniek voor de Formule 1.

De Hugenholtz Ⓒ De Telegraaf

In de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendijkbocht, de laatste bocht voor het rechte stuk naar de finish, loopt het asfalt schuin omhoog, zoals op een wielerbaan.

Verstappen op het rechte stuk. Ⓒ De Telegraaf

Ook de pitstraat en de Tarzanbocht, de kuipbocht na de start, zijn grondig aangepakt. Alles met als doel er straks een spectaculaire race van te maken met veel inhaalmogelijkheden.

De asfaltering van de baan kwam eind februari gereed. Om die mijlpaal te vieren, nodigde de organisatie van de Dutch Grand Prix exact zestig dagen voor de rentree van de Formule 1 in Nederland Verstappen uit om als eerste een rondje te ervaren.

De Limburger bereidde zich de afgelopen twee weken in Barcelona voor op het nieuwe seizoen. Hij was tevreden na zes testdagen op Circuit de Catalunya, waar de nieuwe Red Bull (RB16) zich volgens hem manifesteerde als een bolide die nog weer sneller en beter is geworden en waarmee hij vol vertrouwen de strijd om de wereldtitel in de koningsklasse van de autosport wil ingaan.

De populariteit van Verstappen speelde een belangrijke factor in de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland. De organisatie verwacht in het weekeinde van 1, 2 en 3 mei ruim 300.000 bezoekers.

Prins Bernhard van Oranje, mede-eigenaar van circuit Zandvoort, nam het initiatief om de Formule 1 weer naar Nederland te halen. Na lang onderhandelen en tegen een grote som geld kwam een overeenkomst voor drie jaar met Formula One Management tot stand. Nederlandse bedrijven als Pon, VolkerWessels, Jumbo, CM.com, Talpa Network en Heineken droegen financieel bij.