Denen willen EK-finale spelen voor oog Christian Eriksen

Het wegvallen van Eriksen heeft een grote impact gehad op de Deense ploeg. Ook al is de oud-Ajacied thuis in Denemarken aan het herstellen van de hartstilstand, toch maakt hij nog steeds deel uit van het groepsproces. „Er is communicatie tussen de spelers en Christian en ik spreek hem ook. Wat ik al eerder heb gezegd: hij is steeds in onze gedachten. Wembley is ook nog eens zijn oude stadion. We spelen nog steeds met en voor hem.”

Hjulmand werd op de afsluitende persconferentie gevraagd wat de schokkende gebeurtenis voor invloed heeft gehad op de sportieve prestaties van Denemarken dit toernooi. „We stonden er heel goed voor bij de start van het toernooi. We waren heel sterk, hadden heel goede resultaten gehaald in de kwalificatiewedstrijden. Het is ook geen voordeel om vervolgens zonder onze beste speler te moeten spelen. Maar het is wel zo, dat de steun en het medeleven van de Deense mensen ons veel hebben gedaan. Het medeleven heeft ons geïnspireerd om diep te gaan en door te blijven gaan. En nu willen we de mensen van Denemarken mooie momenten teruggeven. Het hele land, jong en oud, steunt voetbal. Ook mensen die normaal het voetbal niet volgen supporteren nu voor dit team. Het is geweldig om mee te maken.”