Oranje Leeuwinnen sluiten EK-voorbereiding af tegen Finland

Begin dit jaar speelden de 'Leeuwinnen' ook al tegen Finland, op het Tournoi de France. De ploeg van Parsons won toen in Le Havre met 3-0 via doelpunten van Katja Snoeijs (twee) en Caitlin Dijkstra.

In de voorbereiding op het EK spelen de voetbalsters op vrijdag 24 juni in Leeds tegen Engeland, de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. Onder haar leiding werd Oranje vijf jaar geleden in eigen land Europees kampioen en bereikte het in 2019 de finale van het WK.

Op 28 juni staat de uitgestelde WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus op het programma. De KNVB wilde in eerste instantie niet dat Nederlandse teams tegen dat land zouden voetballen vanwege de betrokkenheid van Belarus bij de oorlog in Oekraïne, maar vorige week besloot de Nederlandse bond dat standpunt te wijzigen.

Op het EK spelen de 'Leeuwinnen' in groep C tegen Zweden (9 juli), Portugal (13 juli) en Zwitserland (17 juli).

Loting

De loting voor het WK voor voetbalsters vindt op zaterdag 22 oktober plaats in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Nieuw-Zeeland organiseert de mondiale eindronde volgend jaar samen met Australië. De Nederlandse voetbalsters hebben kwalificatie voor het WK in eigen hand.

De ploeg van bondscoach Mark Parsons staat in de groep op de tweede plaats met 14 punten, 1 punt minder dan IJsland. Beide landen treffen elkaar aan het einde van de kwalificatiereeks, op 6 september in Nederland. De 'Leeuwinnen' plaatsen zich bij winst voor het WK van 2023. In 2019 haalden ze in Frankrijk de finale van het mondiale toernooi. De Verenigde Staten waren daarin met 2-0 te sterk.

Aan de negende editie van het WK voor vrouwen doen 32 landen mee, acht meer dan bij het vorige WK. Bij de loting, in het Aotea Centre in Auckland, worden de deelnemers verdeeld over acht groepen. Naast de twee gastlanden hebben inmiddels negen ploegen zich gekwalificeerd.

Nieuw-Zeeland speelt op 20 juli in Auckland de openingswedstrijd, de finale van het WK is op 20 augustus in de Australische stad Sydney. "De voorbereidingen op het grootste sportevenement voor vrouwen zijn in volle gang", zegt secretaris-generaal Fatma Samoura van wereldvoetbalbond FIFA. "Dit WK heeft de potentie om meisjes en vrouwen te inspireren en aan te moedigen om bij het voetbal betrokken te raken."