Eerste groepstraining Arjen Robben bij FC Groningen live op tv

De hele training is vanaf 11.30 uur te zien op FOX Sports, op RTV Noord en via het YouTube-kanaal en de Facebookpagina van FC Groningen. Publiek is vanwege de coronamaatregelen niet welkom op Sportpark Corpus den Hoorn, het complex waar Groningen traint.

Robben maakte bijna drie weken geleden bekend dat hij werkt aan een rentree. De 36-jarige Groninger zwaaide vorig jaar af na tien seizoenen bij Bayern München en ging met 'voetbalpensioen'. Op verzoek van FC Groningen maakt Robben nu bij z'n jeugdliefde zijn rentree.

De aanvaller, die gedurende z'n carrière vaak te maken had met blessures, maakt nog wel een voorbehoud. Robben wil tijdens de voorbereiding ondervinden of hij fit genoeg is om nog een jaar te voetballen. Zo ja, dan gaat hij met het rugnummer 10 spelen voor de ploeg van trainer Danny Buijs.

De eerste training van Robben is ter plekke alleen te volgen voor een select aantal journalisten en fotografen. De teruggekeerde aanvaller vertelt na afloop op tv over zijn eerste ervaringen met zijn nieuwe teamgenoten. Robben trainde de afgelopen weken al individueel, zowel op het veld als in de gym. FC Groningen zette onlangs een filmpje online waarin te zien is dat de 96-voudig international vol overgave aan het werk is.

De terugkeer van Robben bij Groningen heeft geleid tot een 'run' op seizoenkaarten. De verkoop steeg explosief nadat de vleugelspits zijn rentree had aangekondigd.

De eerste oefenwedstrijd van Groningen in de aanloop naar het nieuwe seizoen is op zaterdag 1 augustus, in eigen stadion tegen Heracles Almelo. Publiek is dan welkom, zij het in beperkte mate.