Swingend Ajax heeft geen kind aan Utrecht

De openingsfase in de Johan Cruijff ArenA was indrukwekkend. FC Utrecht liep snel achter de feiten aan en was het wachten op een Ajax-doelpunt. In eerste instantie stuitten Dusan Tadic en Daley Blind nog op doelman Maarten Paas en spatte de inzet van Lisandro Martinez uiteen op de paal.

De Amsterdammers bleven hoog druk zetten en combineerden in snel tempo verder. Het openingsdoelpunt viel na een klein kwartier spelen. Tadic zag Donny van de Beek vogelvrij staan en wipte de bal naar zijn ploegmakker. De middenvelder nam het leder in een keer op de slof en dat schot was Paas te machtig.

Mark van de Maarel probeert de volley van Donny van de Beek nog te blokken, maar hij en doelman Maarten Paas kunnen niet voorkomen dat de Ajacied scoort. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Tadic verdubbelde tien minuten later de voorsprong door een voorzet van Quincy Promes in het dak van het doel te schieten. Elders op het veld, voorafgaand aan de 2-0, leek Blind een overtreding te maken op Sander van de Streek. De Ajacied stond op de voet van zijn tegenstander, maar nadat de VAR de beelden had bekeken, werd besloten niet in te grijpen. De stand bij rust was 3-0, omdat Van de Beek nog met een bekeken schuiver zijn tweede van de middag maakte.

In het tweede bedrijf was het nog steeds Ajax die de klok sloeg. Paas kon zich een aantal keer onderscheiden met mooie reddingen, maar uit een corner had de doelman geen antwoord op de kopbal van Martinez, die een actie daarvoor - na een sublieme pass van Tadic - nog zijn meerdere moest erkennen in de doelman van Utrecht.

Lisandro Martinez viert zijn goal tegen FC Utrecht uitbundig. Het was zijn tweede treffer in dienst van de Amsterdammers. Ⓒ Hollandse Hoogte

De formatie van Erik ten Hag wordt er nog weleens van beticht veel kansen weg te geven, maar tegen de Domstedelingen was daar geen sprake van. Ajax kwam geen moment in de problemen en boekte zijn elfde competitiezege van het seizoen.

Dusan Tadic speelde een van zijn beste wedstrijden van het seizoen en was met een assist en een doelpunt bij twee Ajax-goals betrokken. Ⓒ Hollandse Hoogte

