Franse rechter steekt stokje voor degradatie uit Ligue 1

De LFP, die de Ligue 1 organiseert, besloot eind april op last van de overheid om het seizoen vanwege de coronacrisis te beëindigen. Lyon, dat bij het stopzetten van de competitie zevende stond en zo naast Europees voetbal grijpt, was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Daar kreeg de club ongelijk, maar ze ging vervolgens in beroep.

De rechter besloot dat Toulouse en Amiens niet hoeven te degraderen. De competitieopzet voor seizoen 2020-2021 moet daardoor veranderen naar een competitie met 22 in plaats van 20 clubs.