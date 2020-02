Politie Gelsenkirchen onderzoekt racisme bij Schalke - Hertha

Supporters van Schalke 04 gooien van alles en nog wat richting Dedryck Boyata (L) en Jordan Torunarigha. Ⓒ EPA

De politie in Gelsenkirchen heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van mogelijk racistische uitingen richting Hertha BSC-voetballer Jordan Torunarigha tijdens het bekerduel met Schalke 04 van dinsdag in Gelsenkirchen. Onder meer trainer Jürgen Klinsmann beklaagde zich na afloop over het gedrag van een deel van de thuisfans richting zijn speler.